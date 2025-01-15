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13:51, 15 января 2025Экономика

Россию уличили в невыполнении квот по добыче нефти

МЭА: Россия в декабре превысила квоты ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В декабре 2024 года Россия сократила добычу нефти только на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 9,28 миллиона, что является превышением обязательств, взятых в рамках соглашения ОПЕК+, на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

С учетом добровольных сокращений и квот предельный уровень добычи для российских нефтяных компаний в прошлом месяце составлял 8,98 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА уличил в невыполнении декларации многих участников соглашения. По оценке агентства, в целом в декабре они увеличили добычу на 170 тысяч баррелей в сутки.

К концу года превышение установленных ОПЕК+ уровней составляло уже 920 тысяч баррелей в сутки, таким образом, на Россию приходится только треть от общего размера нарушений.

По данным МЭА, многолетних максимумов добыча достигла в Нигерии, Ливии, Габоне и Экваториальной Гвинее, также восстанавливается добыча в Мексике. Такой результат позволил компенсировать снижение показателей в Иране и Венесуэле.

На этом фоне цены на нефть долгое время держались в диапазоне 70-75 долларов за баррель нефти сорта Brent. Подняться выше 80 долларов за баррель ей позволили январские санкции США против нефтяной отрасли России, которые стали самым сильным ударом с началом боевых действий на Украине. Индия и Китай ожидают сокращения российского экспорта и ищут замену поставкам на Ближнем Востоке, в Африке, Северной и Южной Америках.

Россия и другие участники сделки ОПЕК+ не признают данные МЭА, вместо них используют расчеты аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такое решение необъективностью агентства.

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