Названная российским чиновником тупорылым животным мать бойца СВО вступилась за него

Оскорбленная кубанским чиновником Палием мать бойца СВО вступилась за него

Мать бойца специальной военной операции, депутат совета Медведовского сельского поселения Краснодарского края от КПРФ Екатерина Сандецкая, которую оскорбил глава Тимашевского района Андрей Палий, вступилась за чиновника. Об этом пишет Daily Storm.

Аудиозапись, на которой Палий оскорбительно отзывается о женщине, появилась в декабре 2024. На ней слышно, как кубанский чиновник называет Сандецкую «тупорылым животным», которое «парализует работу полностью». В январе также распространилась запись, на которой мужчина говорит, что не обязан встречаться с матерями бойцов и жалуется на запах из гробов павших военнослужащих

В беседе с изданием Сандецкая заявила, что в ноябре 2024 года кто-то подбросил ей в почтовый ящик письмо, в котором находилась флешка с записью слов Палия, а также призыв написать на него заявление в правоохранительные органы. Депутат сразу связалась с чиновником и потребовала объяснений. «Он начал оправдываться что да, записали, я сделал плохо. Но это было два-три года назад! Тогда у нас был сильный накал страстей. Я шла тогда на выборы, я коммунистка, давление было колоссальное, искры летели», — рассказала мать военнослужащего, подчеркнув, что глава Тимашевского района неоднократно извинился за сказанное.

Как утверждает депутат, она не стала следовать указаниям из письма. По ее версии, злоумышленники нашли другие каналы для публикации аудиозаписи.

Сандецкая также прокомментировала слова Палия о запахе из гробов военнослужащих и необходимость «кланяться в ноги» их матерям. По словам женщины, в распространенном отрывке чиновник говорит, что не должен посещать родственников павших бойцов, но «берет и делает».

И говорит он [Палий] это сотрудникам своим, они не хотели помогать семьям. А он говорит, что он идет и кланяется. Про запах смерти, когда стоишь у гроба, — не потому что ему противно, а вы прочувствуете это! Екатерина Сандецкая депутат Медведовского сельского поселения

Сандецкая считает, что кто-то хочет сместить Палия, а ее использует «в качестве тарана». По словам россиянки, она предполагает, кто из окружения чиновника мог начать распространение аудиозаписей по сети, и уже рассказала об этом человеке главе Тимашевского района.

В свою очередь, член Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко в разговоре с Daily Storm заявил, что не верит в версию с попыткой подставить Палия. По его словам, мат для местных чиновников является нормой. «Часто это обычная бытовуха, когда с людьми говорят на собачьем, тюремном языке, — сказал он. — Не думаю, что это умышленно кто-то создавал ситуацию, чтобы довести главу Тимашевского района до белого каления».

Правозащитник считает, что, если бы кто-то хотел занять место Палия, то сделал бы это более действенным способом. Он напомнил, что в большинстве случаев кандидатуры глав районов не избираются, а согласовываются заранее. «Кто хочет — он бы сделал это другими механизмами, через администрацию края или еще как. Дискредитация Палия — это не факт назначения того человека, который всю эту кампанию против него развернул», — подчеркнул Витишко.

Ранее депутат Совета депутатов Ковдорского округа Мурманской области Татьяна Клементьева назвала подонком участника СВО. Поводом для такой реакции со стороны женщины стал репост, который сделал боец. Сообщение содержало высказывания о муже Клементьевой в период его работы учителем.