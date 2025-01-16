Россия резко нарастила вывоз нефтепродуктов перед ужесточением санкций США

Bloomberg: Вывоз нефтепродуктов из РФ достиг 2,5 млн баррелей в день

С 1 по 10 января 2025 года среднесуточные объемы вывоза российских нефтепродуктов достигли максимальных за последние 11 месяцев 2,5 миллиона баррелей в сутки. О резком наращивании экспорта этой продукции из РФ перед ужесточением санкций США сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Достигнутый в начале января результат, отметили эксперты, на 12 процентов превысил среднесуточные объемы вывоза российских нефтепродуктов в декабре и оказался максимальным с февраля 2024 года. Ежедневный экспорт дизельного топлива и газойля из РФ, на долю которого приходится порядка 40 процентов экспортных поставок, за отчетный период увеличился на 17 процентов в сравнении с показателем за прошлый месяц и составил 1,08 миллиона баррелей. В свою очередь, среднесуточные объемы вывоза нафты (жидкой углеводородной смеси) за это время выросли на девять процентов, до 489 тысяч баррелей. Этот показатель стал максимальным с марта 2023 года.

Поставки российского мазута также заметно выросли в начале января. С 1 по 10-е число среднесуточный экспорт этих нефтепродуктов из РФ увеличился на 19 процентов и достиг максимальной с июля 2023-го отметки в 792 тысячи баррелей. Ежедневный экспорт бензина и его смесей за отчетный период вырос на 15 процентов, до 38 тысяч баррелей. Единственными нефтепродуктами, поставки которых в начале января продемонстрировали противоположную динамику, оказались авиатопливо и сырье для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Среднесуточный экспорт первого сократился на 40 процентов (до 34 тысяч баррелей), а второго — до 70 тысяч баррелей.

Власти США существенно ужесточили санкции в отношении российского топливно-энергетического сектора (ТЭК) 10 января. Под ограничения попали в том числе два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Санкции были введены также против крупных страховых компаний — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования». Кроме того, новые ограничения исключат участие «Газпрома» и «Газпромнефти» в управлении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Под блокирующие рестрикции попали в общей сложности 100 танкеров, участвовавших в перевозке российских углеводородов, и более 30 нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС». Радикальное изменение санкционной политики, как отметили в Министерстве финансов (Минфине) США, в дальнейшем позволит вводить ограничения в отношении любых физических и юридических лиц за сотрудничество со структурами российского энергетического сектора.