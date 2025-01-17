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06:31, 17 января 2025Мир

Байден перед уходом с должности хотел вновь раскритиковать Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов

Байден не смог описать разговор с Путиным и произнес бессвязный набор слов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Уходящий президент США Джо Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным, и сформулировать критику в его адрес. В ходе выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне политик, говоря о российском коллеге, произнес бессвязный набор слов.

Когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО

Джо Байденпрезидент США

Американский лидер не уточнил, когда мог состояться разговор с главой российского государства, который описывал.

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Байден рассказал о знакомстве с Путиным

Во время выступления в Белом доме в начале января Байден рассказал, что знаком с Путиным более 47 лет. Глава государства попытался вспомнить дату первого саммита с российским лидером, но запутался.

Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля

Джо Байденпрезидент США

По словам Байдена, он хотел обсудить с Путиным возобновление диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии, но тот стал «говорить о том, как изменилась Россия и тому подобном».

Путин беспокоит Байдена уже 40 лет

Президент России беспокоит американского коллегу уже 40 лет, об этом Байден рассказал в июле минувшего года.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он непорядочный человек», — высказался он о российском коллеге.

Байден назвал Путина «диктатором», которому надо бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекращать боевые действия на Украине.

Как ранее сообщила газета New York Times (NYT), Путин и Байден с февраля 2022 года поддерживали непрямые каналы связи.

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Оговорку Байдена про Путина и Зеленского признали одной из оплошностей года

Очередную оговорку президента США в конце декабря назвали одной из главных политических оплошностей года. Речь идет об упомнинании украинского лидера Владимира Зеленского в качестве «президента Путина» во время саммита НАТО в Вашингтоне. Рейтинг составил Fox News.

В сюжете телеканала говорится о том, что в процессе мероприятия Байден представил президента Украины Владимира Зеленского словами «дамы и господа, президент Путин».

Также в списке политических оплошностей года оказались дебаты Байдена с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявление демократа о том, что сторонники республиканца являются «мусором», серия высказываний Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца. Дональд Трамп тоже оказался в рейтинге из-за того, что перепутал Никки Хейли с экс-спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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