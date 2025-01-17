Главный противник Украины в ЕС задумался об ответных действиях Киева

Премьер Венгрии Орбан призвал любой ценой защитить «Турецкий поток»

Защитить газопровод «Турецкий поток» от возможных атак Украины необходимо любой ценой, блокирование этого канала поставок сорвет экономические планы Венгрии. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятствовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию», — подчеркнул политик. Он напомнил, что Украина уже отказалась подписывать новое соглашение о транзите российского газа, а последние события позволяют думать, что Киев может не остановиться на этом.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака на компрессорную станцию «Турецкого потока», о которой сообщили российские власти, должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей газа.

Венгрия является главным противником Украины, в частности, Орбан не раз блокировал общеевропейские инициативы поддержки Киева. В настоящее время Евросоюз прорабатывает различные меры, чтобы преодолеть возможное вето Будапешта на продление санкций.

Минобороны России заявило о попытке Украины в субботу, 11 января, атаковать инфраструктуру газопровода с помощью беспилотников. По данным ведомства, небольшие повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции.

В Европе указали, что осуждают любые атаки на энергетическую инфраструктуру, но по этой ситуации с Киевом никто не связывался. Украинские власти не прокомментировали инцидент. В свою очередь, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар пояснил, что никаких проблем с поставками Анкара не наблюдала. Позднее председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил этим инцидентом ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины.