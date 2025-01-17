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15:22, 17 января 2025Экономика

Главный противник Украины в ЕС задумался об ответных действиях Киева

Премьер Венгрии Орбан призвал любой ценой защитить «Турецкий поток»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетМинобороны

Фото: Marton Monus / dpa / Globallookpress.com

Защитить газопровод «Турецкий поток» от возможных атак Украины необходимо любой ценой, блокирование этого канала поставок сорвет экономические планы Венгрии. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятствовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию», — подчеркнул политик. Он напомнил, что Украина уже отказалась подписывать новое соглашение о транзите российского газа, а последние события позволяют думать, что Киев может не остановиться на этом.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака на компрессорную станцию «Турецкого потока», о которой сообщили российские власти, должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран — получателей газа.

Венгрия является главным противником Украины, в частности, Орбан не раз блокировал общеевропейские инициативы поддержки Киева. В настоящее время Евросоюз прорабатывает различные меры, чтобы преодолеть возможное вето Будапешта на продление санкций.

Минобороны России заявило о попытке Украины в субботу, 11 января, атаковать инфраструктуру газопровода с помощью беспилотников. По данным ведомства, небольшие повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции.

В Европе указали, что осуждают любые атаки на энергетическую инфраструктуру, но по этой ситуации с Киевом никто не связывался. Украинские власти не прокомментировали инцидент. В свою очередь, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар пояснил, что никаких проблем с поставками Анкара не наблюдала. Позднее председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил этим инцидентом ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины.

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