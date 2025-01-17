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10:11, 17 января 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Главный тренер «Вашингтона» Карбери: То, что делает Овечкин, удивительно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери восхитился капитаном и нападающим команды Александром Овечкиным. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере — голы разным парням, на разных аренах и против разных команд», — заявил Карбере. Тренер назвал то, что делает Овечкин, удивительным.

В матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторс» (1:0) Овечкин стал автором победной шайбы. Форвард установил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил (179).

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.

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