Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Главный тренер «Вашингтона» Карбери: То, что делает Овечкин, удивительно

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери восхитился капитаном и нападающим команды Александром Овечкиным. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере — голы разным парням, на разных аренах и против разных команд», — заявил Карбере. Тренер назвал то, что делает Овечкин, удивительным.

В матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторс» (1:0) Овечкин стал автором победной шайбы. Форвард установил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил (179).

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.