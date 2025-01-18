Баскетболист Швед перешел в «Зенит»

Баскетболист Алексей Швед заключил контракт с «Зенитом»

Российский баскетболист Алексей Швед перешел в «Зенит». Об этом РИА Новости сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Стороны заключили контракт до конца сезона. Другие подробности сделки не разглашаются.

Последним клубом Шведа был китайский «Шаньси Лунгс», за который он выступал с лета 2023-го по декабрь 2024-го. До этого 36-летний баскетболист играл в России за ЦСКА и «Химки». Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России и победителем Евролиги. Также россиянин защищал цвета нескольких клубов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В мае 2023 года Швед был избит в Москве. В результате драки у входа в ресторан в центре столицы бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в составе сборной России получил черепно-мозговую травму.