Баскетболист ЦСКА Алексей Швед попал в больницу после нападения. Что известно об инциденте и состоянии спортсмена?

Жена баскетболиста Шведа рассказала, что у него диагностировали опухоль после нападения

Жена защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа Анастасия Зиадитдинова раскрыла новые подробности его состояния после нападения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Супруга спортсмена рассказала, что по результатам компьютерной томографии у него диагностировали опухоль. «Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел», — заявил она. Зиадитдинова добавила, что Швед находится в обычной палате, а не в реанимации.

В результате нападения у Шведа также диагностировали амнезию

В драке баскетболист получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Там у него диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Проводится дополнительное обследование, по итогу которого будет принято решение о дальнейшей тактике его лечения. Все будет хорошо, но сколько уйдет времени на лечение, я сказать не могу президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин

Напавших на Шведа задержали

3 мая МВД сообщило о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В кратчайшие сроки сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ведущего игрока ЦСКА официальный представитель МВД России Ирина Волк

Задержанные рассказали свою версию произошедшего

Один из подозреваемых заявил, что драка произошла из-за жены спортсмена, с которой у него случилась словесная перепалка, после чего за нее вступился Швед. Второй подозреваемый добавил, что вместе со Шведом в драке участвовали еще несколько баскетболистов.

По информации РЕН ТВ, группа неизвестных в нетрезвом состоянии зашла в ресторан и начала конфликтовать с персоналом. Спортсмен сделал им замечание, на что дебоширы нецензурно ответили и высмеяли прическу Шведа. Через некоторое время компания баскетболиста оплатила счет и вышла из ресторана, где их встретили обидчики.

На Шведа напали в Москве 1 мая

Инцидент произошел при выходе из ресторана «Джун» на Большой Никитской улице и попал на видео. У 34-летнего баскетболиста, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с компанией из пятерых мужчин. Завязалась драка, от удара одного из нападавших спортсмен упал.

Шведу вызвали скорую, но он отказался от госпитализации и поехал домой. Однако дома баскетболисту стало плохо, после чего он был доставлен в больницу.

Ближайшие матчи в рамках Единой лиги ВТБ Швед пропустит

В день нападения Швед играл в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». Московская команда потерпела поражение в овертайме со счетом 100:103. Клуб впервые в истории не попал в финал турнира. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка.