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12:41, 3 мая 2023Спорт

Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа рассказали подробности драки

Подозреваемые в нападении на Шведа заявили, что драка произошла из-за жены баскетболиста

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подозреваемые в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказали подробности драки. Видео допроса подозреваемых опубликовал Telegram-канал Mash.

Один из подозреваемых заявил, что драка произошла из-за жены спортсмена, с которой у него случилась словесная перепалка, после чего за нее вступился Швед. «Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Я посмотрел на его друга, который находился за мной, потому что я не чувствовал себя безопасно. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины», — вспомнил он детали произошедшего.

Второй подозреваемый добавил, что вместе со Шведом в драке участвовали еще несколько баскетболистов. «Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал ее защищать» — рассказал он.

Ранее МВД сообщило о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Дарья Коршунова
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