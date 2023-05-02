Появилось видео нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

Baza показала видео нападения на баскетболиста Алексея Шведа у ресторана в Москве

Telegram-канал Baza опубликовал видео нападения на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа у ресторана в Москве.

На видео показано, как около входа в ресторан «Джун» собирается группа людей, которая потом убегает. У 34-летнего баскетболиста возник конфликт с компанией пятерых мужчин. Завязалась драка, от удара одного из нападавших спортсмен упал.

О нападении на Шведа стало известно ранее 2 мая. Баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. В ЦСКА рассказали, что его жизни ничто не угрожает.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул.