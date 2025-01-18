Минимум два человека погибли в результате ДТП в Москве

Shot: В результате ДТП на Шоссе Энтузиастов погибли два человека

В результате ДТП, произошедшего на Шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, проехал через три полосы и врезался в столб. После этого автомобиль загорелся и взорвался, а также его разорвало на две части. Предварительно, в салоне находились три человека, двое из них получили несовместимые с жизнью травмы.

Информацию об аварии подтвердил столичный дептранс. В Telegram-канале департамента отметили, что на месте работают экстренные службы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.