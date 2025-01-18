Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 18 января 2025Россия

В российском регионе два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

В Челябинской области два человека погибли в аварии с рейсовым автобусом
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал МЧС Челябинской области

В Челябинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. О случившемся сообщают в местном управлении МЧС.

Авария случилась на шестом километре автотрассы Челябинск — Октябрьское. За рулем легковушки находилась 22-летняя девушка. Не справившись с управлением, водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом. От полученных травм девушка скончалась на месте, не выжил также 26-летний пассажир. В результате ДТП пострадали водитель автобуса и пятеро пассажиров, среди них 8-летняя девочка и девушка 16 лет. Прокуратура проводит проверку.

Как передает портал 74.ru, аварии на данной автодороге в последнее время участились. Местные водители жалуются на плохое качество уборки снега на участке.

Ранее в Санкт-Петербурге внедорожник, пробив забор, угодил в Фонтанку. Как сообщается, водитель превысил допустимую скорость и пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Кроме того, известно, что автовладелец находился в алкогольном опьянении. Водителя и пассажиров госпитализировали с сильным переохлаждением. Другая авария случилась на набережной Обводного канала. По предварительным данным, водитель перепутала педали и, протаранив ограждение, влетела в воду. Девушку спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      В Белоруссии прокомментировали критику в США выборов президента

      В российском регионе два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

      Хуситы сообщили об ударе по зданию минобороны Израиля

      Информацию о старшем брате Владимира Путина нашли в Петербурге

      На Украине обвинили Запад в затягивании конфликта

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

      Олимпийский чемпион назвал очевидным прием норвежскими биатлонистами допинга

      Министр обороны ФРГ призвал не разглашать часть гарантий безопасности для Украины

      Энергетик высказался о возможности кризиса в Европе из-за действий Украины и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше