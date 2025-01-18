В российском регионе два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

В Челябинской области два человека погибли в аварии с рейсовым автобусом

В Челябинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. О случившемся сообщают в местном управлении МЧС.

Авария случилась на шестом километре автотрассы Челябинск — Октябрьское. За рулем легковушки находилась 22-летняя девушка. Не справившись с управлением, водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом. От полученных травм девушка скончалась на месте, не выжил также 26-летний пассажир. В результате ДТП пострадали водитель автобуса и пятеро пассажиров, среди них 8-летняя девочка и девушка 16 лет. Прокуратура проводит проверку.

Как передает портал 74.ru, аварии на данной автодороге в последнее время участились. Местные водители жалуются на плохое качество уборки снега на участке.

Ранее в Санкт-Петербурге внедорожник, пробив забор, угодил в Фонтанку. Как сообщается, водитель превысил допустимую скорость и пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Кроме того, известно, что автовладелец находился в алкогольном опьянении. Водителя и пассажиров госпитализировали с сильным переохлаждением. Другая авария случилась на набережной Обводного канала. По предварительным данным, водитель перепутала педали и, протаранив ограждение, влетела в воду. Девушку спасти не удалось.