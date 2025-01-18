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15:43, 18 января 2025Россия

В Петербурге второй за день автомобиль улетел в реку

В Санкт-Петербурге машина вылетела в Обводный канал
Виктория Клабукова

Кадр: 78.ru

В Санкт-Петербурге второй за день автомобиль вылетел в реку. Подробности случившегося приводит портал 78.ru.

Авария случилась на набережной Обводного канала. За рулем сидела девушка. По предварительным данным, автомобиль ехал через перекресток, когда в него врезалась другая машина. В результате ДТП одно из автосредств откинуло в сторону, в панике водитель перепутала педали и нажала на газ. В итоге машина протаранила ограждение и упала в воду. Авто снесло течением.

Первыми на помощь пришли очевидцы, но вызволить девушку не удалось. По данным портала, она утонула. Из воды тело сейчас достают спасатели. На место также прибыли машины скорой помощи.

Ранее в Северной столице внедорожник, пробив забор, угодил в Фонтанку. Как сообщается, водитель превысил допустимую скорость и пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Вдобавок установлено, что автовладелец находился в алкогольном опьянении. Ни водитель, ни пассажиры не получили серьезных травм, однако их госпитализировали с сильным переохлаждением.

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