Российский футболист раскритиковал отдых на Мальдивах

Футболист «Пари НН» Никита Медведев назвал отдых на Мальдивах примитивным

Российский вратарь «Пари Нижнего Новгорода» Никита Медведев раскритиковал отдых на Мальдивах. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист назвал отдых на островах примитивным. «Гораздо интереснее могу в России отдохнуть, чем там. Лежать на пляже — не для меня. Максимум — на пять дней можно туда полететь», — заявил он, добавив, что предпочитает Сочи.

Медведев выступает за «Пари НН» с 2024 года. В составе московского «Локомотива» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться на базе клуба.