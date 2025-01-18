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08:30, 18 января 2025Спорт

Российский футболист раскритиковал отдых на Мальдивах

Футболист «Пари НН» Никита Медведев назвал отдых на Мальдивах примитивным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский вратарь «Пари Нижнего Новгорода» Никита Медведев раскритиковал отдых на Мальдивах. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист назвал отдых на островах примитивным. «Гораздо интереснее могу в России отдохнуть, чем там. Лежать на пляже — не для меня. Максимум — на пять дней можно туда полететь», — заявил он, добавив, что предпочитает Сочи.

Медведев выступает за «Пари НН» с 2024 года. В составе московского «Локомотива» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться на базе клуба.

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