Глава UFC заявил об упущенных возможностях Царукяна

Глава UFC Уайт: Боец MMA Царукян упустил возможность получить титульный поединок

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 311 заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян не получит титульный поединок в ближайшее время.

Уайт посчитал, что Царукян упустил возможность, которую ему предоставили. «Ему придется вернуться в строй и начать заново», — подчеркнул он.

Ранее Царукян снялся с поединка против Махачева. Причиной стала травма спины спортсмена.

В итоге Махачев подрался с бразильцем Ренато Мойкано 19 января в Лос-Анджелесе (США). Поединок завершился победой отечественного спортсмена удушающим приемом в первом раунде. Махачев в рекордный, четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.