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14:32, 19 января 2025Спорт

Глава UFC заявил об упущенных возможностях Царукяна

Глава UFC Уайт: Боец MMA Царукян упустил возможность получить титульный поединок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Mike Segar / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 311 заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян не получит титульный поединок в ближайшее время.

Уайт посчитал, что Царукян упустил возможность, которую ему предоставили. «Ему придется вернуться в строй и начать заново», — подчеркнул он.

Ранее Царукян снялся с поединка против Махачева. Причиной стала травма спины спортсмена.

В итоге Махачев подрался с бразильцем Ренато Мойкано 19 января в Лос-Анджелесе (США). Поединок завершился победой отечественного спортсмена удушающим приемом в первом раунде. Махачев в рекордный, четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

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