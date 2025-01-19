Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:21, 19 января 2025Из жизни

Пожилые японцы добровольно устремились в тюрьмы

СNN: Пожилые японцы добровольно устремились в тюрьмы ради выживания
Екатерина Ештокина

Фото: Koji Sasahara / AP

Жители Японии пожилого возраста добровольно устремились сесть в тюрьмы ради выживания. Соответствующий материал публикует СNN.

Как следует из статьи, крупнейшая женская тюрьма Японии заполнена преимущественно представителями преклонного возраста. При этом, по словам местных охранников, для заключенных настолько остра проблема одиночества, что они бы предпочли остаться за решеткой.

«Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 000 или 30 000 иен (130—190 долларов США и 13,2—19,4 тысячи рублей) в месяц (если смогут), чтобы жить здесь вечно», — рассказал сотрудник женской тюрьмы Тотиги Такаеси Сиранага.

Материалы по теме:
«Зона никого не отпускает» Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
«Зона никого не отпускает»Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
10 сентября 2018
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать» Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
3 октября 2018

Известно, что осужденные получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и общение, которого им не хватает в жизни на свободе. «В этой тюрьме очень хорошие люди. Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная», — призналась 81-летняя преступница, отбывающая наказание за кражу еды.

Кроме того, отмечается, что 20 процентов японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сиранага объяснил, что большинство людей попадают в тюрьму, чтобы выжить. «Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше», — высказался он.

Ранее в январе россиянин побывал в Японии и разрушил популярные стереотипы о местных жителях. Тревел-блогер и путешественник Александр Мазуров развеял миф о том, что японцы много работают.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина стягивает технику НАТО в Курскую область. Под Суджу также бросают элитное подразделение ВСУ

      В Ирландии предрекли крах обороны ВСУ после прорыва ВС России в Красноармейск

      Стало известно о новых погибших из-за взрыва бензовоза в Нигерии

      Полиция нашла катавшего подругу на привязанном к мотоциклу тюбинге россиянина

      Трамп пригласил бывшего генсека НАТО на свою инаугурацию

      Россиянам дали совет по выбору фитнес-клуба

      Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

      США и Европа не нашли доказательств причастности России к обрывам кабелей на Балтике

      В «Ахмате» рассказали об использовании ВСУ бывших заключенных в попытке захватить Бердин

      В Киеве предрекли катастрофу в случае немедленных переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше