Стали известны гонорары бойцов за выступление на UFC 311

Российский боец Махачев получил 200 тысяч долларов за выступление на UFC 311

Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары бойцов за выступление на турнире UFC 311. Они стали известны MMA Fighting.

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, в четвертый раз защитивший титул чемпиона в легком весе, получит 200 тысяч долларов без учета бонуса за победу. Его соперник бразилец Ренато Мойкано заработал 250 тысяч.

Умару Нурмагомедову, троюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заплатят 100 тысяч долларов. Одолевший его представитель Грузии Мераб Двалишвил получит 500 тысяч без учета бонуса за победу.

В активе Махачева теперь 27 побед при единственном поражении в MMA. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков.