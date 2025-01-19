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00:17, 19 января 2025Спорт

Тихонов высказался о возможности политической карьеры Йоханнеса Бе

Тихонов о завершающем карьеру Бе: Запретил бы всем норвежцам идти в политику
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Йоханнес Бе

Йоханнес Бе . Фото: David W Cerny / Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что пятикратный чемпион ОИ норвежец Йоханнес Бе завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Мне задают вопросы, а не пойдет ли он в политику. Норвежцам я бы запретил быть в политике, глядя на одного только [бывшего генерального секретаря НАТО Йенса] Столтенберга», — заявил Тихонов. По его мнению, приговоренный к тюремному сроку экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг тоже опозорил Норвегию.

Ранее 18 января Бе объявил о том, что закончит карьеру по окончании текущего сезона. Он объяснил свое решение желанием сделать приоритетом семью.

Помимо четырех золотых, на Олимпиадах Бе завоевал две серебряные и две бронзовые медали. Также он 20 раз становился чемпионом мира и пять раз выигрывал Кубок мира в общем зачете.

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