Агент Овечкина отреагировал на слова Трампа о величии игрока

Агент Овечкина Чистяков: Трамп отметил значимость Саши для спорта

Глеб Чистяков, агент российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа о его клиенте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чистяков напомнил, что «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли во время первого президентского срока Трампа. «Он их принимал в Белом доме, помнит Сашу как капитана команды, отметил его значимость и величие для спорта», — заявил агент.

Ранее слова Трампа объяснил депутат Госдумы Николай Валуев. «Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение — лишь вишенка на торте для отвлечения внимания», — заявил политик.

Трамп сделал заявление ранее 20 января в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене «Кэпиталс». Трамп похвалил владельцев арены. «Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — сказал он.

