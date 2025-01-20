Валуев объяснил слова назвавшего великим игроком Овечкина Трампа

Валуев: Трамп назвал Овечкина великим игроком, потому что хочет переговоров

Депутат Госдумы Николай Валуев объяснил РИА Новости слова избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего великим игроком российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Он счел заявление политика неслучайным. «Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение — лишь вишенка на торте для отвлечения внимания», — заявил Валуев.

Трамп сделал заявление ранее 20 января в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене «Кэпиталс». Трамп похвалил владельцев арены. «Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — сказал он.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.