Обманувшего певицу Долину члена казанской ОПГ Очкарика оставили в СИЗО

Суд продлил арест Каменецкому по делу о мошенничестве в отношении певицы Долиной

Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Артура Каменецкого, проходящего по уголовному делу о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия фигурант дела останется в СИЗО еще на два месяца и семь суток.

27-летний Каменецкий — ранее неоднократно судимый житель Татарстана — известен в криминальном мире республики под кличкой Очкарик из ОПГ «Перваки». Он привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и вымогательства. В Казани у него остается семья: супруга с двухлетним сыном.

Его арестовали в ноябре. Полицейские изъяли у него банковскую карту, на которую обманутая артистка по указанию мошенников 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой.

Следователи установили, что Каменецкий привлек к мошенничеству 43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, которому Долина перевела три миллиона рублей. Также под стражей находится курьерша Анжела Цырульникова, получившая 100 миллионов рублей от артистки.

По данным следствия, с апреля по июль телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов уговорили Долину перевести сбережения якобы на безопасные счета, для чего она должна была передать денежные средства курьеру, а также выручку от продажи квартиры в Ксеньинском переулке. На сделку по отчуждению недвижимости артистку также убедили аферисты.