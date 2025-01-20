Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:24, 20 января 2025Силовые структуры

Обманувшего певицу Долину члена казанской ОПГ Очкарика оставили в СИЗО

Суд продлил арест Каменецкому по делу о мошенничестве в отношении певицы Долиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Артура Каменецкого, проходящего по уголовному делу о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия фигурант дела останется в СИЗО еще на два месяца и семь суток.

27-летний Каменецкий — ранее неоднократно судимый житель Татарстанаизвестен в криминальном мире республики под кличкой Очкарик из ОПГ «Перваки». Он привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и вымогательства. В Казани у него остается семья: супруга с двухлетним сыном.

Его арестовали в ноябре. Полицейские изъяли у него банковскую карту, на которую обманутая артистка по указанию мошенников 21 июня 2024 года перевела десять миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой.

Следователи установили, что Каменецкий привлек к мошенничеству 43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, которому Долина перевела три миллиона рублей. Также под стражей находится курьерша Анжела Цырульникова, получившая 100 миллионов рублей от артистки.

По данным следствия, с апреля по июль телефонные мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов уговорили Долину перевести сбережения якобы на безопасные счета, для чего она должна была передать денежные средства курьеру, а также выручку от продажи квартиры в Ксеньинском переулке. На сделку по отчуждению недвижимости артистку также убедили аферисты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп вступил в должность президента США

      Трамп пообещал вернуть в США свободу слова

      Врач назвал неочевидную причину выпадения волос

      Трамп высказался о количестве гендеров в США

      Трамп назвал себя миротворцем

      В Харьковской области рассказали о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ

      Туристка решила полетать на параплане в Гоа, упала в овраг и не выжила

      Трамп заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями

      Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой

      В Евросоюзе призвали не спешить с ответом на пошлины Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше