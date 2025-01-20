Песков отреагировал на слова Трампа о величии Овечкина

Песков: Трамп воспринимает Овечкина как великого хоккеиста американского хоккея

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа о величии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея», — заявил Песков. Он подчеркнул, что к российской аудитории слова Трампа не имеют никакого отношения.

Ранее слова Трампа объяснил депутат Госдумы Николай Валуев. «Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение — лишь вишенка на торте для отвлечения внимания», — заявил политик.

Трамп сделал заявление ранее 20 января в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене «Кэпиталс». Трамп похвалил владельцев арены. «Они где-то наверху в этих красивых ложах. У их команды все очень хорошо, и Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — сказал он.