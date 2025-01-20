Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае

Экономист Балынин: Рефинансировать ипотеку невыгодно, если погашено от 50 %

Рефинансировать ипотеку после того, как погашено более половины кредита, не стоит. Такой совет россиянам дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».

По его словам, оформлять новую ипотеку для погашения старой выгодно в том случае, сели ставка, по которой был взять кредит, на несколько процентов выше, чем текущая ставка на рынке. «Но, если уже погашено более 50 процентов основного долга, рефинансирование, как правило, невыгодно», — предостерег ученый.

Экономист добавил, что выгоднее всего рефинансировать ипотеку в первые годы после оформления. При равных платежах именно в этот период большая часть суммы направляется на уплату процентов, в то время как в последующие годы все больше денег направляется на погашение основного долга.

Эксперт подчеркнул, что сейчас ставки остаются на высоком уровне и выгодных предложений по рефинансированию ипотеки в ближайшее время не предвидится.

Ранее сообщалось, что в ноябре-декабре 2024 года в России сократилась доля отказов банками в ипотеке. По данным НБКИ, за указанный период показатель снизился на шесть процентных пунктов по сравнению с итогом октября, достигнув 50 процентов.