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15:54, 20 января 2025Путешествия

В аэропорту Москвы объявили тревогу

Aviaincident: У летевшего из Москвы в Саранск самолета возникли проблемы с шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У летевшего в Саранск самолета российской авиакомпании возникли проблемы с шасси во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером 19 января. Экипаж доложил об индикации неисправности шасси. По данным источника, пилоты приняли решение вернуться на аэродром вылета. Отмечается, что шасси были выпущены аварийным способом.

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В результате воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево. В столичном аэропорту была объявлена тревога.

Ранее у направлявшегося в Москву самолета российской авиакомпании возникла проблема с крылом во время полета. Инцидент случился с летевшим из Санкт-Петербурга Airbus A320 в среду, 15 января. При выполнении полета ВС по маршруту экипаж доложил об отказе противообледенительной системы крыла.

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