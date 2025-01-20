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19:03, 20 января 2025Мир

В США заявили о планах Трампа признать существование только двух полов

Reuters: Трамп признает существование в США только мужского и женского полов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brenda Rocha - Blossom / Shutterstock / Fotodom

Одним из своих первых указов избранный президент США Дональд Трамп признает существование в стране только мужского и женского полов как двух единственных. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на будущих чиновников в его администрации.

«Первый приказ обяжет учреждения рассматривать биологических мужчин и женщин как представителей разных полов, прекратить пропаганду "гендерной идеологии" (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и потребует от некоторых учреждений вернуться к признанию в формах только "мужчин" и "женщин"», — отмечается в материале телеканала.

Дополнительно уточняется, что из-за подобных мер будет изменена практика анкетирования во многих учреждениях. Например, Госдепартамент будет требовать четкого указания мужского и женского пола при оформлении визы. Аналогичные меры планируется внедрить в функционирование тюрем.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп планирует издать указ о запрете помощи другим странам, если такая поддержка может противоречить стратегическим интересам Соединенных Штатов. Предполагается, подобное решение может коснуться агентства БАПОР, которое обвиняется в сотрудничестве с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

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