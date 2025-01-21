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09:36, 21 января 2025Спорт

Погба рассказал о предложениях от российских клубов

Погба о предложениях от российских клубов: Не та цель, которую хочу достичь
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Поль Погба

Поль Погба. Фото: Massimo Pinca / Reuters

Французский футболист Поль Погба, временно отстраненный из-за положительной допинг-пробы, рассказал на Twitch-канале Aminematue о предложениях от клубов. Фрагмент интервью доступен на странице стримера в соцсети X.

Погба поделился, что проводит самостоятельные тренировки, но ему хочется заниматься в команде и он уже получил ряд предложений. «Как пример — можно поехать и поиграть в России. Но это не та цель, которой хотелось бы достичь. Я хочу быть в лучших клубах, которые играют в Лиге чемпионов», — подчеркнул спортсмен.

Погба был дисквалифицирован за допинг в 2023 году. В пробе, взятой у француза 20 августа 2023-го после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

Позднее Погба успешно оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) четырехлетнее отстранение — срок наказания был сокращен до 18 месяцев. Таким образом, футболист сможет вернуться на поле в марте 2025-го.

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