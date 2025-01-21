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10:23, 21 января 2025Силовые структуры

Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

Поджигатели вертолета в Остафьево не получили обещанных 3 млн рублей от куратора
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинский куратор обещал за поджог российского вертолета три миллиона рублей, но не заплатил обвиняемым. Об этом говорит один из фигурантов уголовного дела на оперативном видео, предоставленном «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден сгоревший вертолет, силовики ведут четырех молодых людей и девушку в наручниках. В металлической клетке юноша говорит о полученном от куратора задании совершить поджог вертолета, за которое им обещали вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

Однако поджигателей обманули и денег они не получили, отметили в ведомстве. Четверо юношей и девушка обвиняются по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным СК, 26 апреля 2024 года они по указанию украинского куратора проникли на территорию аэропорта и подожгли там вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке.

Произошедшее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины. Ущерб из-за уничтоженного вертолета превысил 700 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово, они заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты дела причастны к диверсии, совершенной также по заданию куратора, — они уничтожили релейный шкаф. Им обещали крупное вознаграждение, но получили они лишь незначительную часть.

Организатором преступной группы был Станислав Хамидулин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завербованный спецслужбами Украины. Он связался с остальными фигурантами через интернет.

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