Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

Поджигатели вертолета в Остафьево не получили обещанных 3 млн рублей от куратора

Украинский куратор обещал за поджог российского вертолета три миллиона рублей, но не заплатил обвиняемым. Об этом говорит один из фигурантов уголовного дела на оперативном видео, предоставленном «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден сгоревший вертолет, силовики ведут четырех молодых людей и девушку в наручниках. В металлической клетке юноша говорит о полученном от куратора задании совершить поджог вертолета, за которое им обещали вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

Однако поджигателей обманули и денег они не получили, отметили в ведомстве. Четверо юношей и девушка обвиняются по статье 205 УК РФ («Теракт»). По данным СК, 26 апреля 2024 года они по указанию украинского куратора проникли на территорию аэропорта и подожгли там вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке.

Произошедшее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины. Ущерб из-за уничтоженного вертолета превысил 700 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово, они заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты дела причастны к диверсии, совершенной также по заданию куратора, — они уничтожили релейный шкаф. Им обещали крупное вознаграждение, но получили они лишь незначительную часть.

Организатором преступной группы был Станислав Хамидулин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завербованный спецслужбами Украины. Он связался с остальными фигурантами через интернет.