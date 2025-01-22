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19:30, 22 января 2025Забота о себе

Россиянам назвали идеальную для сна температуру воздуха в комнате

Сомнолог Кудинов: Лучше всего спится при температуре воздуха от 19 до 21 градуса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Лучше всего спится при прохладной температуре воздуха в комнате, заявил сомнолог Павел Кудинов. Его слова приводит РИАМО.

Кудинов назвал промежуток от 19 до 21 градуса идеальной температурой воздуха в спальне, при этом он посоветовал проветривать помещение перед отходом ко сну. Также, по мнению врача, желательно оставлять дверь в комнату открытой, особенно если человек спит не один, иначе к утру в ней попросту практически не останется кислорода. Нехватка свежего воздуха, в свою очередь, способна спровоцировать першение в горле и головную боль, предупредил сомнолог.

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