Россиянам назвали идеальную для сна температуру воздуха в комнате

Сомнолог Кудинов: Лучше всего спится при температуре воздуха от 19 до 21 градуса

Лучше всего спится при прохладной температуре воздуха в комнате, заявил сомнолог Павел Кудинов. Его слова приводит РИАМО.

Кудинов назвал промежуток от 19 до 21 градуса идеальной температурой воздуха в спальне, при этом он посоветовал проветривать помещение перед отходом ко сну. Также, по мнению врача, желательно оставлять дверь в комнату открытой, особенно если человек спит не один, иначе к утру в ней попросту практически не останется кислорода. Нехватка свежего воздуха, в свою очередь, способна спровоцировать першение в горле и головную боль, предупредил сомнолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.