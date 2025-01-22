Украинский фигурист сделал заявление о допуске россиян на Олимпиаду

Украинский фигурист Колесник выступил против участия россиян в отборе на ОИ-2026

Украинский фигурист Вадим Колесник, выступающий за США в паре с Эмилеей Зингас, на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделал заявление о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2026 года в Италии.

Спортсмен выступил против участия россиян в отборе. «Разрешение России на участие в олимпийских отборочных соревнованиях подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры», — посчитал он.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.