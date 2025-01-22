Офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что пародонтит свидетельствует о возможном снижении эректильной функции. Выпуск передачи, в котором врач назвал неочевидный признак приближающейся импотенции, доступен на сайте телеканала.

В 2022 году в Великобритании проводилось исследование, которое показало, что пародонтит напрямую связан с мужской импотенцией, рассказал Коновалов. «Мужчины с пародонтитом почти в три раза чаще страдают от эректильной дисфункции», — озвучил медик результаты работы.

Ранее врач общей практики Александр Мясников сообщил, что привычка вести сидячий образ жизни повышает риск развития эректильной дисфункции у мужчин.

До этого иммунолог Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали продукт, улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки. Гандельман также раскрыл способ защититься от импотенции. Он призвал мужчин включить в рацион щавель.