Слова фон дер Ляйен о перекрытии РФ поставок газа в ЕС оказались недостоверными

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинила Россию в удорожании газа в Европе и перекрытии поставок данного вида топлива в ЕС. Ее слова оказались недостоверными.

«До начала конфликта Европа получала 45 % газа и 50 % угля из России. Россия также была одним из наших крупнейших поставщиков нефти. Эта энергия казалась дешевой, но она подвергала нас шантажу. Поэтому [с начала конфликта на Украине] [президент России Владимир] Путин отключил нам поставки газа, и взамен мы существенно сократили нашу зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки. Наш импорт газа из России сократился примерно на 75 %», — заявила она, указав, что европейские домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию и огромными счетами.

Однако известно, что РФ не отказывалась от поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза приняли согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного топлива после того, как в ответ на санкции сообщества Россия обязала все недружественные страны платить за него в рублях. Также США ввели блокирующие санкции против российских нефтегазовых компаний. Однако, несмотря на это, некоторые страны-члены ЕС продолжили приобретать российское топливо. Среди активных покупателей — Венгрия, Словакия и Италия.

Также Евросоюз остался без российского газа из-за действий президента Украины Владимира Зеленского, который в начале специальной военной операции (СВО) выступил против прямых поставок газа в ЕС. Транзит российского топлива через территорию республики был остановлен 1 января 2025 года, после истечения срока пятилетнего контракта. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не заинтересованы в дальнейших поставках топлива «Газпрома» через местную ГТС. В результате действий Киева, по подсчетам вице-спикера парламента Словакии Тибора Гошара, европейские страны могут потерять 70 миллиардов евро.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова осуществлять поставки газа в Европу. Так, в октябре 2022 года он говорил, что Москва, несмотря на теракт на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», может поставлять топливо по уцелевшей после взрыва ветке газопровода. Об этом же заявлял вице-премьер Александр Новак. Однако европейские власти, в частности, Германия, заморозили сертификацию «Северного потока-2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В декабре 2024 года российский лидер выдвинул новое предложение — направить поставки газа в Европу через территорию Польши. Возобновление работы маршрута Ямал - Европа может произойти мгновенно, добавил он.

Путин также указывал, что это Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа. Именно из-за ее действий цены на газ в европейских странах вырастут, констатировал президент РФ.

Тема о «заоблачных ценах» на газ в ЕС получила широкое распространение в российских СМИ. При этом ТАСС подчеркнуло, что обвиняющая Россию в «энергетическом шантаже» Фон дер Ляйен не учла, что все ограничения на поставки были приняты в Брюсселе.

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