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14:59, 23 января 2025Экономика

«Газпром» попросил сохранить для него монополию на поставки газа за рубеж

Глава отдела «Газпрома» Сахаров объяснил желание сохранить монополию на экспорт
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В новой российской «Стратегии развития энергетики до 2050 года» необходимо прописать сохранение за «Газпромом» монопольного права экспорта газа по трубопроводам. Об этом попросил начальник отдела компании из стратегического блока Алексей Сахаров, передает «Интерфакс».

Предложение прозвучало на заседании секции по законодательному регулированию бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике.

По словам Сахарова, особенно актуальным оно выглядит на фоне продолжающихся переговоров «Газпрома» по поводу проекта трубопровода «Сила Сибири-2», в рамках которого компания хочет поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа в год.

Менеджер объяснил, что, как показала практика многолетних взаимодействий с Пекином, исключительное право на экспорт газа укрепляет переговорные позиции российской стороны.

Также компания настаивает на создании механизма, исключающего конкуренцию российских поставок по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

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В «Газпроме» считают необходимым закрепить в стратегии необходимость поддержания технологического единства, надежности и безопасности работы Единой системы газоснабжения с сохранением структуры собственности, то есть невозможность дробления компании. Сахаров указал, что существующая структура «Газпрома» позволяет реализовывать проекты газификации и газоснабжения и обеспечивать прохождение осенне-зимнего периода без сбоев в пиковые моменты потребления.

В последние годы российская сторона неоднократно анонсировала начало работ по «Силе Сибири-2» и выражала уверенность в неизбежной реализации проекта, но в Китае полностью перестали вспоминать о нем. По данным ряда СМИ, стороны не могут сойтись в стоимости поставок, потому что Пекин отказывается вкладываться в строительство и хочет получать газ по максимально низкой цене. При этом серьезной потребности в проекте у КНР нет из-за наличия альтернатив.

По итогам 2023 года «Газпром» стал самой убыточной российской компанией с результатом минус 583,1 миллиарда рублей. На этом фоне компания подтвердила подготовку массовых сокращений центрального аппарата, всего уволены будут более 1,5 тысячи человек.

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