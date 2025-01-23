Необычное вооружение из Северной Кореи заметили под Курском. Что о нем известно?

Военблогер Звинчук: Под Курском снят замаскированный ракетный комплекс из КНДР

В Курской области заметили необычную технику северокорейского производства. Об этом сообщил российский военный блогер Михаил Звинчук.

По его словам, ракетный комплекс, название которого пока неизвестно, замаскировали под грузовик-рефрижератор. Блогер отметил, что калибр ракет, используемых в новой реактивной системе залпового огня (РСЗО), составляет 122 миллиметра.

Такая маскировка крайне важна, так как усложняет поиск пусковых установок на линии фронта и в тылу Михаил Звинчук военный блогер

Звинчук добавил, что замеченная под Курском техника из КНДР является пятым образцом вооружения из дружественной азиатской страны, которую российские военные используют в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. «Уже отмечено наличие [у ВС России] 170-мм САУ "Коксан", ОТРК KN-23, ЗРК на базе "Тор", ПТРК Bulsae-4 и теперь 122-мм РСЗО», — напомнил военблогер.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Призрачные» РСЗО из Северной Кореи назвали серьезным козырем в бою

Обновленные северокорейские РСЗО, которые стало возможно размещать на чем угодно и маскировать под гражданский транспорт, могут быть серьезным козырем в бою. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

В последние годы Пхеньян не только усовершенствовал линейку своих ракетных комплексов, но и обеспечил их впечатляющей маскировкой, за что новые модели РСЗО прозвали «призрачными». Так, система, способная выпустить 12 реактивных снарядов 122-миллиметрового калибра, выглядит на первый взгляд как грузовик-рефрижератор, а «прицеп для самосвала» на самом деле является ракетным комплексом, осуществляющим залп из 18 ракет.

Авторы канала подчеркнули, что причина серьезной маскировки довольно проста — она дает технике шанс «прожить» на поле боя как можно дольше. «Все понимают, что в современных условиях традиционная маскировка и ставка только на особые военные платформы — это еще и риск того, что все это будет надежно опознано и уничтожено еще до первого залпа». При этом «призрачные» РСЗО способны долгое время оставаться вне поля зрения разведки противника, что значительно повышает шансы на победу в бою.

Фото: Rusian Defense Ministry Press Service / AP

В России прокомментировали новость о появлении северокорейской техники под Курском

На фоне подписанного между Россией и Северной Кореей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран появление северокорейской техники под Курском вполне реально. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын весьма серьезен в вопросах сотрудничества, так что Пхеньян действительно мог предложить Москве свою военную помощь.

Я сам не видел. Сказать не могу. У меня таких сведений нет. Но за рамки договора, подписанного главами государств, это не выходит. Так что это вполне может быть Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Прежде министр иностранных дел Сергей Лавров также напомнил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР включает в себя совместное реагирование стран на угрозы, которые могут возникнуть в отношении любой из сторон.