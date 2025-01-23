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13:33, 23 января 2025Россия

В России прокомментировали сообщения о необычной технике из Северной Кореи под Курском

Депутат Колесник допустил появление техники из КНДР под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

С учетом подписанного президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном летом 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи появление техники из КНДР под Курском вполне вероятно, предположил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения о замеченном в российском регионе необычном северокорейском вооружении.

«В рамках партнерства с Корейской народной демократической республикой, тем более там серьезный руководитель Ким Чен Ын, могут производиться любые действия. Я сам не видел, сказать не могу. У меня таких сведений нет. Но за рамки договора, подписанного главами государств, это не выходит. Так что это вполне может быть», — сообщил Колесник.

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Ранее российский военблогер Михаил Звинчук рассказал, что в Курской области замечен замаскированный ракетный комплекс из Корейской Народной Демократической Республики. Из его публикации следует, что необычное вооружение, название которого пока неизвестно, выглядит как грузовик-рефрижератор. Блогер добавил, что калибр ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) из Северной Кореи — 122 миллиметра.

19 июня стало известно, что в ходе рабочего визита Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Позднее российский лидер отмечал, что КНДР серьезно относится к договоренностям, и стороны находятся в контакте по реализации 4-й статьи договора, которая предполагает оказание военной помощи.

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