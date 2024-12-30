Саммит мира, заявления Зеленского и предложения Трампа. Что сказал Лавров об урегулировании конфликта на Украине?

Лавров: Россию не устраивает план Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО

Россию не устраивает предложение избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил» Сергей Лавров глава МИД России

От команды Трампа не поступало официальных сигналов по урегулированию конфликта на Украине, сказал Лавров.

Мы не получали каких-либо официальных сигналов по урегулированию украинского кризиса. До инаугурации, которая пройдет 20 января, Трамп имеет статус «избранный президент», а политику на всех направлениях пока определяет администрация действующего президента Джо Байдена Сергей Лавров глава МИД России

Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к восстановлению диалога с США, но первый шаг должны сделать в Вашингтоне. Он добавил, что если в США будут учитывать интересы РФ, то взаимодействие будет восстанавливаться.

Россия отказывается участвовать в саммите мира

Россия отказывается участвовать в саммите мира, инициированном Украиной, а также не будет следить за заявлениями украинского президента Владимира Зеленского, заявил Сергей Лавров.

Он напомнил, что на данный момент Киев не отказался от задачи по выходу на границы 1991 года, аналогичные заявления присутствуют в «формуле мира» Зеленского.

Лавров указал, что в октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита мира, на который планировали пригласить Россию. Глава МИД допустил, что Москве хотят предъявить некий ультиматум. Министр также прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина не сможет вернуть утраченные территории силой.

Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить Сергей Лавров глава МИД России

Ранее глава МИД России заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса.

Лавров назвал цель спецоперации на Украине

Лавров отметил, что внеблоковый статус Украины остается целью российской спецоперации. Комментируя предостережения России о недопустимости членства Украины в НАТО в любой территориальной конфигурации, министр указал, что сейчас нет единства среди членов альянса по данному вопросу.

Многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции Сергей Лавров глава МИД России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные Владимиром Путиным цели. Они могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров.

Глава МИД обвинил НАТО к ударам дальнобойным ракетами по России

Министр иностранных дел подчеркнул, что блок НАТО причастен к ударам дальнобойным ракетами по России. Он призвал Запад обратить внимание на свои действия, напомнив, что военные и наемники НАТО открыто участвуют в планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), альянс причастен к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по российской территории, однако продолжает обвинять Москву в эскалации.

В условиях информационной войны ожидать от представителей Запада объективности не приходится. Будем спокойно и аргументированно опровергать их антироссийские инсинуации Сергей Лавров глава МИД России

Глава МИД также ответил на обвинения Запада о якобы присутствующих в Курской области военных из КНДР. Он подчеркнул, что Москва неоднократно комментировала шумиху по этому вопросу, активно подогреваемую западными странами. «В последнее время информационные вбросы стали еще более агрессивными. Ответить на них можно кратко словами известной русской поговорки: "На воре и шапка горит"», — сказал министр.

