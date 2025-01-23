Тарасова одной фразой ответила выступившему против россиян украинскому фигуристу

Тарасова назвала выступившего против российских фигуристов Колесника придурком

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила украинскому фигуристу Вадиму Колеснику, выступившему против участия россиян в международных турнирах. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова назвала спортсмена придурком. Она предложила Колеснику не участвовать в чемпионатах мира и Европы в случае допуска россиян.

Ранее Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, выступил против участия россиян в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По его мнению, это подрывает принципы мира и единства, которые представляют Игры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

