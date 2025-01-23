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17:46, 23 января 2025Спорт

Тарасова одной фразой ответила выступившему против россиян украинскому фигуристу

Тарасова назвала выступившего против российских фигуристов Колесника придурком
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила украинскому фигуристу Вадиму Колеснику, выступившему против участия россиян в международных турнирах. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова назвала спортсмена придурком. Она предложила Колеснику не участвовать в чемпионатах мира и Европы в случае допуска россиян.

Ранее Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, выступил против участия россиян в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По его мнению, это подрывает принципы мира и единства, которые представляют Игры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

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