Артемий Лебедев назвал способы превратить либерала в ватника

Блогер Лебедев посоветовал тем, кто критикует власть, открыть собственный бизнес

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал два способа превратить либерала в «ватника». В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он, в частности, посоветовал тем, кто критикует власть, открыть собственный бизнес.

Блогер отметил, что собеседника, ругающего власть, невозможно переубедить в споре. «Можно переключить внимание человека и заставить его задуматься о том, что, может быть, не в этом (действиях властей — прим. «Ленты.ру») все проблемы жизни, начав с разных подводящих упражнений», — высказался Лебедев.

В качестве одного из них дизайнер предложил подписаться на чат дома или школы. Он выразил мнение, что некоторые люди, состоящие в таких чатах, не способны вести коммуникацию. «Когда ты посидишь в таком чатике, может быть, зародится такая мысль: "А как этими людьми управлять? А если ты мэр города, и у тебя весь город *** [дураков]? Или если ты президент страны, а у тебя полная страна *** [дураков]?"» — порассуждал он. Лебедев добавил, что после этого человек начнет ценить властные структуры, в которых отлажена система принятия решений.

Также дизайнер рекомендовал тем, кто недоволен властями, попробовать открыть собственное дело. По его словам, пообщавшись с людьми и поработав с возникшими сложностями, человек начинает понимать, что мир устроен не так просто, как ему казалось в «розовых либеральных фантазиях». «Когда человек включил мозг или начал заниматься каким-то делом, он становится таким ватником, что иногда прям даже жалеешь», — заключил Лебедев.

Ранее блогер назвал единственную страну с настоящей свободой. Таковой Лебедев счел Россию.