Россиянин отсудил полмиллиона рублей за рухнувшее на автомобиль дерево

Житель Новосибирска отсудил полмиллиона рублей за упавшую на автомобиль березу

Житель Новосибирска смог отсудить полмиллиона рублей после того, как на его автомобиль рухнуло дерево. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел весной прошлого года во дворе пятиэтажки по улице Петухова. Ночью березу сломало порывом ветра, и ствол упал на припаркованную рядом машину, у нее была пробита крыша и помят корпус. Дерево также разбило стекла, пострадал и салон автомобиля. Кроме того, падая, дерево задело соседний ВАЗ.

Следить за состоянием деревьев и безопасностью парковочных мест на прилежащей к жилому дому территории должны в ТСЖ. В организации свою вину не признали, из-за чего автовладельцу пришлось заказать экспертизу ущерба и обратиться в районный суд. По решению инстанции с ТСЖ взыскали более 322 тысяч рублей за ремонтные работы и 166 тысяч рублей штрафа. Помимо этого, суд постановил возместить причиненный водителю моральный вред и расходы на экспертизу. Общая сумма компенсации составила 517,5 тысячи рублей.

Ранее два миллиона рублей от управляющей компании удалось получить воронежцам. Из-за прорыва стояка в доме затопило несколько квартир. Добиться выплат жильцы смогли только после ареста счетов компании. Запоздалая реакция стоила коммунальщикам дополнительных 200 тысяч рублей исполнительского сбора.