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19:34, 24 января 2025Спорт

Завершение карьеры братьями Бе в предолимпийский сезон назвали подозрительным

Васильев: Братья Бе завершают карьеру в предолимпийский сезон не по своей воле
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Йоханнес Тиннес Бо (слева) и Тарьей Бо

Йоханнес Тиннес Бо (слева) и Тарьей Бо. Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал подозрительным тот факт, что норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе завершают карьеру в предолимпийский сезон. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие-то обстоятельства вынуждают их закончить. Не думаю, что они по доброй воле заканчивают. Так резко не бывает, тем более в следующем году Олимпийские игры!» — заявил Васильев. По его мнению, на решение братьев повлияли внешние факторы.

Васильев допустил, что решение может быть связано с положительными результатами допинг-тестов. «Это вполне возможно — чтобы не раздувать скандал и не заканчивать карьеру на минорной ноте, им, видимо, был предложен такой компромисс. А какая еще причина может быть, чтобы сразу два брата закончили карьеру ни с того ни с сего? Я что-то не понимаю», — отметил он.

18 января пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. Спустя несколько дней с таким же заявлением выступил его старший брат Тарьей, в активе которого три золота Игр.

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