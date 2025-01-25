Иностранец из «Спартака» раскритиковал санкции в отношении российского спорта

Спортивный директор «Спартака» Кахигао раскритиковал санкции в отношении России

Спортивный директор московского «Спартака», испанец Франсис Кахигао раскритиковал санкции в отношении российского спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный специалист заявил, что спорт нельзя наказывать за политические проблемы. Он подчеркнул, что спортсмены не принимают политических решений, и назвал несправедливым то, что они не могут участвовать в соревнованиях по независящим от них причинам.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао в начале января 2025 года. Срок контракта с 55-летним специалистом не раскрывается. Последним местом работы Кахигао был турецкий «Галатасарай», где он занимал должность менеджера департамента по международным отношениям и скаутского отдела. Ранее на протяжении 23 лет он был главным скаутом английского «Арсенала».

Сборные России, а также представляющие страну клубы были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине.

