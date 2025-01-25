Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
4:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
0:0
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
Сегодня
17:30 (Мск)
Байер
Германия — Бундеслига|19-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|23-й тур
16:50, 25 января 2025Спорт

Иностранец из «Спартака» раскритиковал санкции в отношении российского спорта

Спортивный директор «Спартака» Кахигао раскритиковал санкции в отношении России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Stupnikov / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Спортивный директор московского «Спартака», испанец Франсис Кахигао раскритиковал санкции в отношении российского спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный специалист заявил, что спорт нельзя наказывать за политические проблемы. Он подчеркнул, что спортсмены не принимают политических решений, и назвал несправедливым то, что они не могут участвовать в соревнованиях по независящим от них причинам.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао в начале января 2025 года. Срок контракта с 55-летним специалистом не раскрывается. Последним местом работы Кахигао был турецкий «Галатасарай», где он занимал должность менеджера департамента по международным отношениям и скаутского отдела. Ранее на протяжении 23 лет он был главным скаутом английского «Арсенала».

Сборные России, а также представляющие страну клубы были отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ снова нацелились на Крым. В массированной атаке увидели признак напряженных отношений Зеленского и Трампа

      Премьер Словакии исключил присоединение Украины к НАТО

      Рязанский митрополит посоветовал молиться во время налета дронов

      Премьер Словакии спрогнозировал финал СВО для Украины

      Иностранец из «Спартака» раскритиковал санкции в отношении российского спорта

      Российский Airbus экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Илон Маск прокомментировал заявление о проблемах с финансами в X

      Премьер Словакии заявил о планах закрепить в конституции признание только двух полов

      Кадыров рассказал о «блестящей операции» на харьковском направлении

      РКН прокомментировал сбой в работе TikTok

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше