Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
1:0
2-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Суперкубок Италии|1/2 финала
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:42, 3 января 2025Спорт

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Об этом сообщается на сайте команды.

Пост занял испанец Франсис Кахигао. Срок контракта с 55-летним специалистом не раскрывается. Отмечается, что он уже приступил к работе.

Последним местом работы Кахигао был турецкий «Галатасарай», где он занимал должность менеджера департамента по международным отношениям и скаутского отдела. Ранее на протяжении 23 лет он был главным скаутом английского «Арсенала».

10 ноября «Спартак» расторг контракт со спортивным директором Томашем Аморалом. Он пришел в московский клуб в конце 2023 года.

В 18 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится после зимней паузы в конце февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности иска Минобороны к Бауманке

      Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД арестовали по делу о теракте

      «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

      Крупнейшую ГАЭС в мире ввели в эксплуатацию

      В США предупредили об угрозе терактов

      Эксперт увидел в росте зарплат угрозу российскому бизнесу

      Отдыхавший в Таиланде с женой россиянин лишился сознания в хаммаме и не выжил

      Эффект от возможного повышения возраста мобилизации на территории Украины объяснили

      Небензя исключил две страны из списка претендентов в СБ ООН

      В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше