«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора

Футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Об этом сообщается на сайте команды.

Пост занял испанец Франсис Кахигао. Срок контракта с 55-летним специалистом не раскрывается. Отмечается, что он уже приступил к работе.

Последним местом работы Кахигао был турецкий «Галатасарай», где он занимал должность менеджера департамента по международным отношениям и скаутского отдела. Ранее на протяжении 23 лет он был главным скаутом английского «Арсенала».

10 ноября «Спартак» расторг контракт со спортивным директором Томашем Аморалом. Он пришел в московский клуб в конце 2023 года.

В 18 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится после зимней паузы в конце февраля.