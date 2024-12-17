Объявлено расписание первых туров РПЛ после зимней паузы

РПЛ возобновится 28 февраля матчем махачкалинского «Динамо» и «Локомотива»

Российская премьер-лига (РПЛ) на сайте объявила расписание первых трех туров чемпионата страны после зимней паузы.

РПЛ возобновится 28 февраля матчем махачкалинского «Динамо» и «Локомотива». Первая встреча 19-го тура пройдет в Махачкале. 1 марта «Зенит» дома сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Крылья Советов».

В 20-м туре 8 марта состоится дерби между московским и махачкалинским «Динамо». В 21-м туре 16 марта «Спартак» на своем поле сыграет против «Зенита».

Лидером первой части сезона стал «Краснодар». Команда имеет в активе 39 очков. Столько же очков набрал расположившийся на второй строчке «Зенит». Замыкает тройку сильнейших «Спартак» с 37 очками.