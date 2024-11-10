Португалец Амарал покинул пост спортивного директора московского «Спартака»

Московский «Спартак» лишился спортивного директора. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-белых.

Португалец Томаш Амарал освободил должность по соглашению сторон. Красно-белые поблагодарили функционера за проделанную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

По информации Legalbet, Амарал уведомил клуб о желании покинуть пост по ходу нынешнего сезона. При этом руководители «Спартака» попросили его доработать до зимней паузы в Российской премьер-лиге.

Амарал пришел на пост спортивного директора «Спартака» в конце 2023 года. До этого он работал старшим скаутом в португальской «Бенфике».