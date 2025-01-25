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00:44, 25 января 2025Спорт

Кафельников поиронизировал о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Кафельников поиронизировал о погоне Овечкина за рекордом и голах в пустые ворота
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин (в центре) с одноклубниками

Александр Овечкин (в центре) с одноклубниками. Фото: Marc DesRosiers-Imagn Images / Reuters

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников на странице в соцсети X высказался о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — с иронией заметил Кафельников, сопроводив пост тремя смеющимися эмодзи. Так он отреагировал на гол Овечкина в пустые ворота «Сиэтл Кракен». Всего на счету россиянина 62 таких шайбы за карьеру.

Ранее в НХЛ сделали прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В зависимости от результативности в матчах россиянин может достигнуть рекордной отметки 11 или 18 апреля.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.

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