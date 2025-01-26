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14:36, 26 января 2025Спорт

Тарасова оценила победу сына Плющенко на турнире без соперников

Тарасова: Александр Плющенко не виноват в том, что у него не было соперников
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на турнире по фигурному катанию в Красногорске. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист заявила, что Плющенко-младший не виноват в том, что у него не было соперников. Она посчитала, что организаторы должны были позаботиться о том, чтобы пригласить участников. «Оставьте ребенка в покое», — подытожила Тарасова.

Фигурист выиграл соревнования 25 января. За короткую и произвольную программы Плющенко-младший, выступавший по первому спортивному разряду, получил от судей 160,69 балла. Он был единственным участником турнира в данной категории.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

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