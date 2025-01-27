45-летний украинский тренер «Зенита» попал в заявку на матч команды в качестве игрока

45-летний Анатолий Тимощук попал в заявку «Зенита» на матч в качестве игрока

Тренер петербургского «Зенита» и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук попал в заявку на товарищеский матч против ереванского «Ноа» в качестве игрока. Об этом сообщает в я Telegram-канале сине-бело-голубых.

45-летний специалист оказался в числе запасных. Их на скамейке питерцев всего четверо.

На момент публикации новости в матче идет девятая минута. Счет не открыт. Игра проходит в Дохе на стадионе «Эспайр Доум».

В ноябре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ранее организация лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.