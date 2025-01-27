Медведев впервые с марта 2023 года вылетел из топ-5 рейтинга ATP

Первая ракетка России Медведев опустился на седьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев потерял позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленном после Australian Open списке Медведев опустился на седьмое место. Таким образом, он впервые с марта 2023 года вылетел из топ-5 рейтинга ATP.

Медведев продемонстрировал худший результат на Australian Open с 2018 года, вылетев в матче второго круга. Также он был оштрафован за неспортивное поведение.

Медведев — первая ракетка России. Лидером рейтинга ATP остается итальянец Янник Синнер.