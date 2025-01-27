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10:15, 27 января 2025Спорт

Медведев впервые с марта 2023 года вылетел из топ-5 рейтинга ATP

Первая ракетка России Медведев опустился на седьмое место в рейтинге ATP
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев потерял позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленном после Australian Open списке Медведев опустился на седьмое место. Таким образом, он впервые с марта 2023 года вылетел из топ-5 рейтинга ATP.

Медведев продемонстрировал худший результат на Australian Open с 2018 года, вылетев в матче второго круга. Также он был оштрафован за неспортивное поведение.

Медведев — первая ракетка России. Лидером рейтинга ATP остается итальянец Янник Синнер.

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