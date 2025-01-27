Прокуратура сочла слишком мягким приговор российскому певцу за реабилитацию нацизма

Прокуратура потребовала отменить приговор певцу Шарлоту и пересмотреть его дело

Прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), посчитав его слишком мягким. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство подало представление, в котором требует отправить уголовное дело на пересмотр. Также отмены приговора потребовала защита Шарлота. Законность решения по его делу проверит Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

27 декабря 2024 года Самарский облсуд приговорил певца, сжегшего российский паспорт и написавшего оскорбительный пост про патриарха Кирилла, к 5,5 года колонии. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

На суде Шарлот заявил, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Позже певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения. После чего патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, который рассматривает уголовное дело в отношении Шарлота, письмо в защиту обвиняемого.