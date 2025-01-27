Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 27 января 2025Силовые структуры

Прокуратура сочла слишком мягким приговор российскому певцу за реабилитацию нацизма

Прокуратура потребовала отменить приговор певцу Шарлоту и пересмотреть его дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), посчитав его слишком мягким. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство подало представление, в котором требует отправить уголовное дело на пересмотр. Также отмены приговора потребовала защита Шарлота. Законность решения по его делу проверит Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

27 декабря 2024 года Самарский облсуд приговорил певца, сжегшего российский паспорт и написавшего оскорбительный пост про патриарха Кирилла, к 5,5 года колонии. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

На суде Шарлот заявил, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Позже певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения. После чего патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, который рассматривает уголовное дело в отношении Шарлота, письмо в защиту обвиняемого.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники с Украины придумали новую схему обмана россиян. Как она работает?

      Российским путешественникам раскрыли главные правила покупки дешевых авиабилетов

      Названы главные победители из-за санкций против российской нефти

      Канада ввела санкции против жены Лукашенко

      Мужчин предупредили об увеличивающем риск импотенции и смерти факторе

      ИИ научили объяснять врачам свои решения

      Терапевт раскрыла неожиданную опасность бесснежных зим

      Сборную России по футболу отстранили от молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028

      Российского адвоката осудили на два года за взяточничество

      Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше