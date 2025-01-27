Россиянина выкинули из машины скорой помощи

Жителя города Кемерово выкинули из машины скорой помощи

Жителя города Кемерово в Кузбассе выкинули из машины скорой помощи. Случившееся с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

На представленном видеоролике видно, как два фельдшера пересаживаются на переднее сиденье автомобиля. Водитель выходит из салона и направляется к пациенту. Он выволакивает мужчину из авто. Горожанин падает на асфальт.

По данным Ngs42.ru, сотрудник скорой помощи Кемерово выбросил жалующегося на потерю сознания пациента, в результате чего тот получил вывих плеча и попал в отделение полиции.

По версии медиков, мужчина в момент приезда был пьян, оскорблял фельдшеров и угрожал им, а также пытался испортить оборудование.

Инцидентом заинтересовались в Кемеровской прокуратуре. Сотрудники ведомства организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Приамурье мужчина приревновал жену к осмотревшему ее гинекологу и избил его.