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16:41, 27 января 2025Спорт

Российская фигуристка-чемпионка рассказала о своем страхе из-за международной изоляции

Фигуристка Петросян призналась в страхе остаться только с российскими титулами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о своем страхе, связанном с международной спортивной изоляцией. Ее слова приводит РИА Новости.

Петросян призналась, что боится остаться только с российскими титулами. «Вдруг форма уйдет, или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда», — поделилась она.

17-летняя Петросян — двукратная чемпионка России. Также она дважды выигрывала финал Гран-при России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

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